Madre e figlia morte a Villa Pamphili erano americane killer in fuga | la lite al parco vista da un testimone

Un tragico episodio scuote Villa Pamphili: madre e figlia, entrambe di origine americana, sono state trovate senza vita dopo una violenta lite nel parco. Testimoni raccontano di un confronto agguerrito con un uomo sospettato, ora in fuga. Le vittime avevano cercato rifugio e supporto presso la Caritas, ma qualcosa di oscuro ha interrotto bruscamente la loro speranza di pace. La vicenda mette in luce le ombre che possono nascondersi anche nei luoghi più tranquilli.

La mamma e la bambina uccise a Villa Pamphili si erano rivolte alla Caritas. La donna era stata identificata dopo una violenta lite al parco con il presunto assassino.

L'esito dell'esame del Dna ha confermato il rapporto di parentela tra la donna e la bambina di pochi mesi trovate morte nel parco di Villa Pamphili, a Roma, il 7 giugno: sono madre e figlia. Sulla vicenda sono in corso indagini della Squadra Mobile. Per questa Vai su Facebook

Chi sono madre e figlia trovate morte a Villa Pamphilj, identificata la donna: si cerca un uomo; Madre e figlia trovate morte a villa Pamphilj, erano cittadine americane: ecco chi sono. Identificato anche il; Villa Pamphili, madre e figlia erano cittadine americane: killer in fuga.

Villa Pamphili, mamma e figlia erano americane: l'uomo ricercato, è fuggito all'estero. «Litigavano, lui era violento» Riporta msn.com: La donna e la neonata trovate morte sabato scorso, 7 giugno, nel parco di Villa Pamphili a Roma potrebbero essere americane.