Madre e figlia morte a Villa Pamphili diffusa la foto con l’americano fermato | ‘Sono il papà’

Un'immagine sconvolgente e carica di mistero: la foto di madre e figlia trovate morte a Villa Pamphili, condivisa per la prima volta su "Chi l’ha visto?". Accanto a loro, l’uomo arrestato in Grecia, il cittadino americano coinvolto nel caso. Questa scoperta potrebbe essere decisiva per svelare le verità nascoste dietro un caso che ha già suscitato molte domande e pochi risposte. La verità sta emergendo, e il mistero si infittisce ancora di più.

Chi l’ha visto ha condiviso sui social la foto di mamma e figlia trovate morte. Per la prima volta, sulla pagina di Chi l’ha visto?, è stata pubblicata la foto che ritrae insieme la madre e la figlia trovate morte a Villa Pamphili, insieme al cittadino americano arrestato venerdì 13 giugno in Grecia. L’immagine potrebbe essere un elemento chiave nelle indagini su un caso che, fin dai primi momenti, è apparso complesso e ricco di punti oscuri. Fermato in Grecia il presunto padre della bambina. L’uomo ripreso nella foto diffusa dal programma di Rai 3 è Rexal Ford, un cittadino statunitense di 45 anni originario della California. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Madre e figlia morte a Villa Pamphili, diffusa la foto con l’americano fermato: ‘Sono il papà’

