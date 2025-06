Madonna della Sanità la tradizione si è rinnovata a Offida

Offida ha rivissuto una tradizione secolare, unendo fede e natura in un momento di profonda spiritualità. Mercoledì nella chiesetta della Madonna della Sanità, un piccolo gioiello incastonato tra le campagne, si è svolta la messa e la processione che ha attraversato un suggestivo percorso di terra battuta. Un rito che rinnova il legame tra comunità e territorio, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di chi ha avuto il privilegio di viverlo.

Fede e natura, un connubio inseparabile, che arricchisce il significato della vita e della spiritualità. Mercoledì si è tenuta ad Offida, nella chiesetta della Madonna della Sanità, un prezioso manufatto incastonato nelle campagne di Offida, in contrada Lava, la messa e la processione in onore della Madonna della Sanità. La processione si è snodata in un percorso di terra battuto molto particolare, fino ad arrivare alla vista in lontananza della cittadina di Offida. Un momento di luce e raccoglimento, ha detto il parroco don Armeno Antonini. Nella mattinata la messa era stata proceduta dall’antica passeggiata che da Offida si snoda fino alla chiesetta, ammirando le straordinarie bellezze naturali della Valle dove nasce il torrente Lava-Lama. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it