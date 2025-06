Madhumita Murgia | Ti faresti curare dall' Intelligenza artificiale? Presto lo farai

Immagina un mondo in cui l’intelligenza artificiale rivoluziona ogni aspetto della nostra vita, dalla salute alle relazioni. Madhumita Murgia, autrice di «Essere umani», ci guida attraverso questa trasformazione, evidenziando le sfide e le opportunità che ci attendono. Presto, anche tu potresti affidarti all’AI per curarti o migliorare il tuo benessere. È il momento di capire come questa rivoluzione ci cambierà, perché non possiamo più restare indifferenti.

