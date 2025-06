Macron ' pronti a operazioni per difendere Israele'

In un clima di crescente tensione, il presidente francese Emmanuel Macron si è schierato chiaramente: Parigi è pronta a intervenire in difesa di Israele in caso di rappresaglie da parte di Teheran. La sua dichiarazione sottolinea la determinazione di una Francia aperta alla tutela dei propri alleati, pur mantenendo un impegno a non partecipare ad azioni offensive. Un'eco della complessa dinamica internazionale che richiede attenzione e strategia.

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha detto stasera in una conferenza stampa che Parigi "parteciperà ad operazioni di protezione e difesa di Israele" nel caso di rappresaglie condotte da Teheran, se sarà "in situazione di farlo": "Ho dato la mia disponibilità a Israele", ha annunciato. "Al contrario - ha aggiunto - non penso in nessun modo di partecipare a qualsiasi operazione offensiva".

