Macron alza il tiro | Francia pronta a operazioni per difendere Israele

La tensione tra Francia e Iran si intensifica: Macron alza il tiro, con Parigi pronta a intervenire in difesa di Israele se necessario. Mentre esclude azioni offensive contro Teheran, il presidente francese non esiterà a sostenere Gerusalemme in caso di emergenza. La condanna severa dell’Eliseo alle attività nucleari iraniane sottolinea la crescente preoccupazione internazionale. L'articolo analizza le strategie di Parigi e il delicato equilibrio della regione, che potrebbe evolversi in modo imprevisto.

Al momento sono categoricamente escluse azioni offensive nei confronti di Teheran, ma Parigi non si tirerĂ indietro nel caso in cui si prefiguri una situazione per cui l'aiuto francese si rendesse necessario a Gerusalemme. Il titolare dell'Eliseo ha poi duramente condannato la decisione iraniana di continuare a portare avanti i suoi piani sul nucleare, nonostante questi andassero contro il patto di non proliferazione del nucleare.

