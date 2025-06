Ma quanto ci è piaciuto il make-up di Cynthia Erivo ai Tony Awards?

Ma quanto ci è piaciuto il make-up di Cynthia Erivo ai Tony Awards! Tra eleganza e audacia, la star ha catturato l’attenzione con uno stile impeccabile, trasformando ogni dettaglio in un’opera d’arte. La sua make-up artist ha sicuramente svelato qualche trucchetto segreto per ottenere quella perfezione super flawless. Il suo look agli Academy Awards rimarrà sicuramente nella memoria come esempio di bellezza e raffinatezza.

A prendersi la scena – letteralmente – dei Tony Awards, è stata Cynthia Erivo, non solo padrona di casa della 78ª edizione, ma autentica visione di bellezza che ha saputo trasformare ogni suo cambio d’abito in un momento da ricordare. E, tra tutti i dettagli curati al millimetro, il suo make-up ha brillato di luce propria, super flawless: e si direbbe che la sua make-up artist abbia svelato qualche trucchetto.. Il make-up di Cynthia Erivo ai Tony Awards è flawless ma potente. Dietro il volto radioso di Cynthia Erivo c’è la mano esperta di Joanna Simkin, make-up artist che ha saputo costruire un look capace di riflettere l’essenza dell’evento: solennità, presenza scenica e un tocco di magia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Ma quanto ci è piaciuto il make-up di Cynthia Erivo ai Tony Awards?

In questa notizia si parla di: make - cynthia - erivo - tony

Tony Awards 2025: le red lips di Nicole Scherzinger e i beauty look più belli; Broadway festeggia i Tony Awards 2025: “Maybe Happy Ending” e “Purpose” protagonisti della serata; L’abito di perle di Amal Clooney ai Tony Awards.

Cynthia Erivo bocciata sul red carpet dei Tony Awards (e non è la sola): i nostri voti ai look peggiori Riporta informazione.it: ma inciampa sul tappeto rosso: le pagelle dei look più discutibili dei Tony Awards 2025 I Tony Awards 2025, svoltisi al leggendario Radio City Music Hall di New York ...