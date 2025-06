MO Israele lancia attacco contro Iran Trump | Usa non coinvolti

In un momento di grande tensione internazionale, Israele ha lanciato un massiccio attacco contro l’Iran, definendolo un “punto decisivo nella nostra storia”. La decisione ha portato alla morte del comandante iraniano Mohammad Bagheri, segnando un’ escalation senza precedenti nella regione. Mentre gli Stati Uniti dichiarano di non essere coinvolti, il mondo rimane in attesa di sviluppi e conseguenze di questa mossa audace. Riuscirà questa crisi a rimodellare gli equilibri di potere?

Roma, 13 giu. (askanews) – Israele ha lanciato un massiccio attacco militare contro l’Iran. Lo ha confermato il primo ministro dello stato ebraico, Benjamin Netanyahu, che ha parlato di “punto decisivo nella nostra storia”. Nell’attacco è stato ucciso il capo dei Guardiani della rivoluzione islamica, Mohammad Bagheri, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa semiufficiale iraniana Fars. Netanyahu ha dichiarato che i primi attacchi contro l’Iran, mirati alle sue strutture per il programma nucleare, sono stati “un successo”. “Abbiamo effettuato con successo i primi attacchi e, con l’aiuto di Dio, otterremo molto di più”, ha affermato in una dichiarazione video. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Come annunciato, l'#Iran lancia un nuovo e "invulneranbile" impianto sotterraneo per articchire l'uranio, in risposta alla risoluzione odierna dell'Aiea, in un giorno di massima tensione sul possibile attacco di #Israele. Tutti, compresi #Usa ed europei, giocano c Vai su X

Sono alcune fonti americane a confermare l'imminenza dell'attacco su Teheran. Ieri la Casa Bianca ha ordinato il ritiro di tutti i diplomatici dall'Iraq. L'Iran non arretra: «Missili su basi Usa senza nessuna considerazione» Vai su Facebook

