Lutto per il principe William l’amico di lunga data ingoia un’ape durante una partita di polo e muore | aveva 53 anni

Il mondo dello sport e degli affari piange una perdita improvvisa e tragica. Sunjay Kapur, amico di lunga data del Principe William e stimato uomo d’affari indiano, è deceduto a soli 53 anni durante una partita di polo in Inghilterra, vittima di un incidente inaspettato: l’ingestione accidentale di un’ape ha scatenato un choc anafilattico fatale. La notizia, riportata dal quotidiano britannico, ci ricorda quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile.

L’amico di lunga data del principe William, Sunjay Kapur – noto uomo d’affari indiano, figura di spicco del settore automobilistico – è morto improvvisamente all’età di 53 anni durante una partita di polo in Inghilterra. A causare il decesso sarebbe stata l’ingestione accidentale di un’ape, che avrebbe provocato uno choc anafilattico culminato in un arresto cardiaco fatale. A riportare per primo la notizia è stato il quotidiano britannico Mirror, citando fonti vicine alla famiglia. Secondo gli esperti, le punture d’ape nella bocca o nella gola sono tra le più pericolose, poiché possono provocare un rapido gonfiore che ostruisce le vie respiratorie, oltre a causare un drastico calo della pressione sanguigna che, senza un intervento immediato, può portare a un arresto cardiaco. 🔗 Leggi su Open.online

