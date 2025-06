Lutto nel volley morta a 52 anni la campionessa azzurra Barbara Siciliano

Il mondo del volley italiano piange la perdita prematura di Barbara Siciliano, splendida campionessa azzurra scomparsa all'età di 52 anni. La sua passione e il suo talento hanno lasciato un'impronta indelebile nel cuore degli appassionati e del movimento sportivo. Un commovente addio che ci invita a ricordarla con affetto e gratitudine, perpetuando il suo spirito nel nostro cammino quotidiano.

(Adnkronos) – Il mondo del volley piange la morte della campionessa azzurra Barbara Siciliano. "Il Presidente federale Giuseppe Manfredi, i vicepresidenti Elio Sità e Massimo Sala, il segretario Generale Stefano Bellotti, il Consiglio Federale e tutta la Fipav si uniscono al dolore della famiglia di Barbara Siciliano per la sua prematura scomparsa" si legge in . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: volley - campionessa - azzurra - barbara

CHE RIMONTAAAAAAAAA Cuore, grinta, coraggio: nel match contro la Germania c’è tutta l’essenza dell’Italvolley! Sotto 2-0, gli azzurri la ribaltano e con uno strepitoso 3-2 si prendono la seconda vittoria consecutiva in Nations League! Nella notte italia Vai su Facebook

Morta Barbara Siciliano, volley in lutto per la campionessa azzurra; Lutto nel volley, morta a 52 anni la campionessa azzurra Barbara Siciliano; Barbara Siciliano è morta: l'ex Nazionale di volley ha avuto un malore mentre era in vacanza.

Lutto nel volley, morta a 52 anni la campionessa azzurra Barbara Siciliano Riporta ilnapolionline.com: "Il Presidente federale Giuseppe Manfredi, i vicepresidenti Elio Sità e Massimo Sala, il segretario Gener ...