Lutto nel mondo Juventus se va un grande

Il mondo Juventus piange un grande, un simbolo di integrità e dedizione che ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama italiano. La sua scomparsa rappresenta una perdita incolmabile per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui. La sua figura, discreta ma fondamentale, rimarrà un esempio di professionalità e passione, ispirando le future generazioni a seguire il cammino della giustizia e dell'eccellenza.

Si è spento oggi a Torino un protagonista discreto ma centrale del mondo giuridico e ed economico italiano degli ultimi settant'anni. Figura di riferimento per i grandi gruppi industriali e presenza costante nelle vicende giudiziarie più complesse, ha saputo costruire un ruolo di fiducia e autorevolezza che lo ha accompagnato per tutta la carriera. L'avvocato dell'Avvocato: una figura chiave nella storia della Fiat.

Mondo del basket in lutto: morto l'ex Ravenna Gianluca Alni - Il mondo del basket piange la scomparsa di Gianluca Alni, ex giocatore del Basket Ravenna. La società giallorossa esprime profondo cordoglio per la perdita di un grande sostenitore, che ha continuato a supportare il team anche dopo il ritiro, dimostrando un amore incondizionato per il club e la comunità.

Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto di infarto a 51 anni Gianfranco Butinar, imitatore, comico e attore, che per molti anni ha collaborato anche con il nostro gruppo di TuttoMercatoWeb.com e TMW Radio. Secondo le prime informazioni, ieri sera il 51enne

Morto a 96 anni Franzo Grande Stevens, “l'avvocato dell'Avvocato; È morto Franzo Grande Stevens: l’“avvocato dell’Avvocato” Gianni Agnelli ed ex presidente della Juventus; Juve, è morto Franzo Grande Stevens.

Juventus in lutto, morto Franzo Grande Stevens: fu presidente dal 2003 al 2006, con lo scoppio di Calciopoli. Aveva 95 anni Scrive eurosport.it: Giorno di lutto in casa Juventus per la notizia della scomparsa di Franzo Grande Stevens, presidente del club dal 2003 fino al 2006, con lo sc ...