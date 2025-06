Lutto nel mondo della pallavolo italiana | addio a Barbara Siciliano il malore mentre era in spiaggia

Il mondo della pallavolo italiana piange la perdita di Barbara Siciliano, ex campionessa nazionale e stimata figura nel panorama sportivo. Durante una tranquilla giornata a Varazze, un malore improvviso le ha tolto la vita all'età di 52 anni, lasciando sgomento tifosi e colleghi. Una tragica notizia che scuote anche il cuore dello sport italiano, ricordando quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile. Secondo una prima ricostruzione, ...

Si è sentita male mentre era in vacanza a Varazze. La notizia ha colpito come un fulmine il panorama sportivo italiano: Barbara Siciliano, ex pallavolista della Nazionale italiana e di numerosi club di Serie A, è scomparsa prematuramente all'età di 52 anni. Secondo le prime informazioni, a causa del decesso sarebbe stato un malore improvviso di origine cardiaca. Si trovava insieme al marito per una breve vacanza. Secondo una prima ricostruzione, a causare la morte sarebbe stato un malore improvviso di natura cardiaca. L'ex azzurra si era sentita male sabato in spiaggia a Varazze, giovedì 12 giugno è stata dichiarata la morte cerebrale.

