Lutto nel mondo del volley | è morta Barbara Siciliano ex giocatrice della Nazionale | aveva 52 anni

Il mondo del volley piange la perdita di Barbara Siciliano, ex nazionale e figura amata dalla pallavolo italiana. A soli 52 anni, la sua scomparsa improvvisa ha scosso tutti, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità sportiva. Mentre si trovava in vacanza a Lavagna, un malore cardiaco le ha portato via la vita inaspettatamente. La sua passione e il suo spirito rimarranno indelebili nel cuore di chi l’ha conosciuta.

Il mondo del volley è sotto shock: è morta all’età di 52 anni a causa di un malore improvviso l’ex giocatrice Barbara Siciliano. La pallavolista è deceduta a Lavagna, in provincia di Genova, dove si trovava insieme al marito per una breve vacanza. Secondo quanto ricostruito, la donna ha accusato un malore improvviso di natura cardiaca. L’ex giocatrice si è sentita male lo scorso sabato, mentre si trovava in spiaggia a Varazze, e ieri ne è stata dichiarata la morte cerebrale. Nata a Sanremo, l’ex pallavolista si era trasferita da tempo a Milano e allenava nelle giovanili della Pro Patria, club dove giocano le sue figlie Viola e Bea. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Lutto nel mondo del volley: è morta Barbara Siciliano, ex giocatrice della Nazionale: aveva 52 anni

