Lutto in casa Juve | addio all’ex presidente la notizia è un vero dramma

Una bruttissima notizia per il mondo del calcio. Il club bianconero ha annunciato in questi minuti il suo addio e ha espresso il cordoglio. Quando una persona viene a mancare è sempre una brutta notizia e quando questa ha dato molto allo sport e al calcio è triste per tutti i tifosi che apprezzavano le sue qualità. Un lutto è sempre una brutta pagina da scrivere e a qualsiasi età avviene. Nelle ultime ore è arrivato un nuovo lutto e la notizia ha scosso il mondo Juve, il club lo ha comunicato sul proprio sito ufficiale. Nelle ultime ore è venuto a mancare all’età di 96 anni l’ex presidente bianconero Franzo Grande Stevens, personaggio molto importante del mondo Juventus e in generale nel mondo della Magistratura italiana. 🔗 Leggi su Rompipallone.it