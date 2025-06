Lupiae Servizi presentato il bilancio | Positivo per il quinto anno di fila

Lupiae Servizi conferma il suo successo: per il quinto anno consecutivo, la società partecipata del Comune di Lecce registra un bilancio positivo, simbolo di crescita e stabilità. Un risultato che testimonia l’efficacia delle strategie adottate e la solidità del progetto di risanamento. Questi numeri rappresentano una base solida per affrontare nuove sfide, consolidando il ruolo di Lupiae Servizi come pilastro dello sviluppo locale.

LECCE – Dal risanamento alla stabilità: si può leggere in questo modo la traiettoria della Lupiae Servizi, società partecipata del Comune di Lecce, che per il quinto anno consecutivo registra un bilancio positivo. A presentare i dati questa mattina, in una conferenza stampa, convocata presso. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Lupiae Servizi, presentato il bilancio: “Positivo per il quinto anno di fila”

E' stato illustrato questa mattina a Palazzo Carafa il Bilancio di Lupiae Servizi. E per il quinto anno consecutivo, come ha sottolineato l'amministratore unico Alfredo Pagliaro, un'altra chiusura con un segno positivo di oltre 400mila euro Vai su Facebook

