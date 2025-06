L' Unione Camere Penali visita il carcere | Grave carenza di personale e criticità di alcuni ambienti

L’Unione delle Camere Penali ha recentemente visitato il carcere di Rimini durante l’Open Day, un’occasione importante per mettere in luce le criticità del sistema penitenziario, tra cui la grave carenza di personale e le condizioni di alcuni ambienti. Un’iniziativa che richiama l’attenzione sull’urgenza di riforme strutturali per garantire diritti e dignità. È fondamentale proseguire questa discussione, per un sistema più giusto e umano.

In occasione dell’Open Day delle Camere Penali, che si svolgerà a Rimini presso il Palacongressi nei giorni di venerdì 13 e sabato 14 giugno, venerdì mattina si è svolta una visita significativa presso la Casa Circondariale di Rimini, organizzata dall’Osservatorio Carcere dell’Unione delle Camere. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - L'Unione Camere Penali visita il carcere: "Grave carenza di personale e criticità di alcuni ambienti"

In questa notizia si parla di: camere - unione - penali - visita

FRA VERO E FALSO - RILEVANZA PENALE E TUTELA DELL'ARTE? La Camera Penale di Padova “Francesco de Castello”, aderente all’Unione Camere Penali Italiane, vi invita a un evento di sicuro interesse. mercoledì 28 maggio 2025 Dalle 14:30 Vai su Facebook

Assegnato a @ritabernardini il Premio In difesa della dignità e della speranza dei detenuti “Riccardo Polidoro” Il premio sarà consegnato venerdì 13 giugno 2025 a Rimini, in una sessione del IX Open Day dell’Unione Camere Penali Italiane. Le motivazioni htt Vai su X

L'Unione Camere Penali visita il carcere: Grave carenza di personale e criticità di alcuni ambienti; Camera Penale di Rimini e Osservatorio Legalità della provincia di Rimini in visita alla Casa Circondariale di Rimini; Incontro del Presidente Meloni con l'Unione delle Camere penali.

Delegazione Camera penale ligure in visita al carcere di Marassi Riporta ansa.it: segretario e alcuni membri del direttivo ha organizzato una visita ai detenuti presso il carcere di Marassi che è prevista per domani.