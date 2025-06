L’unico sopravvissuto del disastro dell’Air India esce dalle macerie e cammina tra la folla | l’incredibile video

Un’immagine che lascia senza fiato: Vishwash Kumar Ramesh, unico sopravvissuto del disastro dell’Air India, emerge dalle macerie del Boeing 787 con ferite evidenti ma incredibile determinazione. Sanguinante e claudicante, cammina tra la folla, simbolo di resilienza e speranza in un momento di tragedia. La sua storia emoziona e ricorda quanto la forza dell’animo possa superare anche le prove più dure. È un racconto di coraggio che non può essere ignorato.

Sanguinante e claudicante ma incredibilmente in piedi: è il video che mostra Vishwash Kumar Ramesh, il 40enne britannico di origine indiana, unico sopravvissuto del disastro dell'Air India, uscire dalle macerie del Boeing 787 che si è appena schiantato su uno studentato poco dopo essere decollato. L'uomo ha riportato ferite da impatto al petto, al volto e ai piedi, ma non è in pericolo di vita. Il 40enne, che era seduto al posto 11A vicino al portellone di emergenza così come dimostra la carta d'imbarco che aveva ancora con sé, ha raccontato: "Trenta secondi dopo il decollo, c'è stato un forte rumore e poi l'aereo è precipitato.

