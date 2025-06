Luna piena in Bocca di Serchio

scenic point più suggestivi, lasciandoci incantare dalla magia di un cielo stellato e dalla tranquillità avvolgente della natura notturna. Un’esperienza indimenticabile per riscoprire la bellezza nascosta del nostro territorio, sotto la luce magica della luna piena. Pronti a vivere questa avventura unica?

Una incredibile passeggiata nella realtà aliena ed unica che solo la luce della luna piena riesce a creare. Partiremo da Bocca di Serchio e cammineremo lungo il fiume, immersi in paesaggi veramente unici, che ci accompagneranno fino alla sua stupenda foce. Da lì risaliremo la costa fino agli.

