L’ultimo trailer di Superman viene preso in giro nel modo più prevedibile e sta diventando davvero vecchio

L’entusiasmo per il film Superman di James Gunn sta raggiungendo il massimo storico. Dopo aver annunciato le prime proiezioni del film per gli abbonati ad Amazon Prime, il team di marketing della DC ha rilasciato un nuovo trailer per annunciare che i biglietti sono ufficialmente in vendita. A differenza di molti altri trailer finali, quello di Superman è ricco di nuove immagini e approfondisce le motivazioni del cattivo principale, Lex Luthor. L’amministratore delegato della LexCorp non sarà però l’unica minaccia che l’Uomo d’Acciaio dovrà affrontare. C’è una battaglia che dovrà combattere fuori dallo schermo e che coinvolge un’altra iterazione del personaggio che i fan non riescono a dimenticare. 🔗 Leggi su Nerdpool.it