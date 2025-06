L'ultimo selfie della famiglia morta nel disastro aereo in India | Volevano iniziare una nuova vita a Londra

In un’immagine che rimarrà impressa nei cuori di molti, una famiglia sorridente si prepara a iniziare una nuova avventura a Londra. Madre, padre e tre piccoli sognavano un futuro migliore, ma il destino ha spezzato ogni speranza nel tragico incidente aereo in India. Questi cinque innocenti sono tra le quasi 300 vittime dello schianto dell’Air India, un dramma che scuote profondamente la nostra umanità. Continua a leggere.

Madre, padre e tre figli piccoli, sorridenti, immortalati nell'ultimo selfie prima del tragico incidente aereo in cui hanno perso la vita. Il dottor Pratik Joshi, sua moglie, la dottoressa Komi Vyas, e i loro tre bambini sono cinque delle quasi 300 vittime dello schianto del volo AI-171 dell'Air India, precipitato ieri, giovedì 12 giugno, poco dopo il decollo da Ahmedabad. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: selfie - aereo - india - vita

