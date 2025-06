Luke skywalker diventa un vero jedi nel sequel del ritorno dello jedi

Nel vasto universo di Star Wars, molte tappe segnano la crescita di Luke Skywalker, ma una scena in particolare nel sequel del Ritorno dello Jedi cattura l’essenza della sua evoluzione come vero Jedi. Oltre al celebre rifiuto di colpire Darth Vader, nuovi approfondimenti dal fumetto post-Return of the Jedi suggeriscono un’altra scena che potrebbe definire il suo definitivo passaggio di livello, svelando un’ulteriore sfumatura del suo percorso verso la saggezza e la forza.

una scena che definisce il vero passaggio di luke skywalker ai livelli di jedi. Nel vasto universo di Star Wars, molte sono le tappe considerate fondamentali per la crescita del personaggio di Luke Skywalker. La più nota rimane certamente il rifiuto di colpire Darth Vader nel duello finale, simbolo della sua evoluzione come Jedi. Recenti approfondimenti tratti dal nuovo fumetto post- Return of the Jedi suggeriscono un'altra scena che potrebbe rappresentare un vero e proprio momento di transizione ufficiale per Luke. l'episodio chiave nel fumetto: un nuovo rito di passaggio. Nell'albo Star Wars #2, scritto da Alex Segura con illustrazioni di Phil Noto, si evidenzia uno scambio dialogico tra Luke e un personaggio alieno chiamato Jesrit.

