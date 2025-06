Luis Suarez esalta Yamal! L’attaccante ex Barcellona | Sta già segnando un’epoca A 17 anni dimostra grande maturità

Luis Suárez loda Yamal, il giovane attaccante che già a 17 anni sta conquistando il calcio mondiale con la sua maturità e talento straordinario. L'ex Barcellona non ha esitato a esprimere ammirazione per questo prodigio spagnolo, pronto a brillare anche nel prossimo Mondiale per Club con l'Inter Miami. Un talento che promette di scrivere pagine indimenticabili nel panorama calcistico internazionale. La sua storia è solo all’inizio, e il meglio deve ancora venire.

Luis Suarez esalta Yamal! Le dichiarazioni in un’intervista fatta dall’attaccante ex Barcellona sul talento spagnolo Pronto a vivere lo spettacolo del Mondiale per Club che aprirà, insieme al suo Inter Miami, con la gara d’esordio contro l’Al Ahly egiziano, Luis Suarez ha avuto modo di esprimersi anche verso uno dei talenti che più sta facendo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Luis Suarez esalta Yamal! L’attaccante ex Barcellona: «Sta già segnando un’epoca. A 17 anni dimostra grande maturità»

In questa notizia si parla di: luis - suarez - esalta - yamal

Suarez esalta Yamal: “È un giocatore che sta segnando un’epoca”; Suarez esalta Yamal: Sta già segnando un'epoca. A 17 anni dimostra grande maturità.

Ranieri esalta Yamal: “Gioca come un quarantenne. Può vincere 8-9 Palloni d’Oro” - 9 Palloni d’Oro” dal blog Roma news L'articolo Ranieri esalta Yamal: “Gioca come un quarantenne. Si legge su msn.com

Inter, Bastoni esalta Yamal sui social: "Un mostro" - Rispetto per i nostri avversari: hanno dimostrato una forza e un cuore incredibili" il messaggio di Bastoni che poi arriva a Yamal, taggandolo con l'intenzione di far arrivare il messaggio al ... Lo riporta sportmediaset.mediaset.it

Calcio: Raphinha esalta Yamal 'non ha limiti' - L'attaccante brasiliano del Barcellona Raphinha esalta le qualità del suo giovanissimo compagno di squadra, Yamal con cui il 28enne di Porto Alegre dice di avere un rapporto speciale. Si legge su msn.com