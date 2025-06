Luigi Sbarra e le chiavi del Sud Il capitale che il governo non deve sprecare secondo Jannotti Pecci

Luigi Sbarra si prepara a prendere in mano le chiavi del Sud, un patrimonio di risorse e potenzialità che il governo non può permettersi di sprecare. Con la sua esperienza e determinazione, il nuovo ruolo di sottosegretario alla presidenza con delega per il Mezzogiorno rappresenta un’occasione cruciale per rilanciare lo sviluppo e affrontare le sfide del territorio. Ora, più che mai, il futuro del Sud dipende dalla sua capacità di agire.

Sarà Luigi Sbarra a guidare l’azione del governo per il Mezzogiorno. Giorgia Meloni ha infatti deciso di affidare al sindacalista calabrese, ex leader della Cisl, la carica di sottosegretario alla presidenza con delega per il Sud. Una casella ancora da colmare, dopo l’approdo di Raffaele Fitto alla vicepresidenza della Commissione europea. Ora non più. Le sfide di Sbarra non sono poche. E nemmeno facili. Prima la pandemia, poi gli shock energetici dovuti alla guerra e ora i venti, più o meno forti, di guerra commerciale, hanno fiaccato la ripresa. Il prossimo anno, poi, andrà a scadenza naturale il Pnrr: quel che sarà fatto, in termini di investimenti, sarà fatto. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Luigi Sbarra e le chiavi del Sud. Il capitale che il governo non deve sprecare secondo Jannotti Pecci

