Luigi Sbarra al governo Dalla Cisl a Palazzo Chigi È sottosegretario al Sud

Giorgia Meloni stupisce con una mossa inaspettata: nomina Luigi Sbarra, ex segretario della Cisl, sottosegretario alla Presidenza con delega al Sud. Un gesto che rompe gli schemi tradizionali e apre a nuove prospettive di dialogo tra governo e sindacato. Questa scelta, più di ogni altra, testimonia una svolta strategica nella politica italiana, segnando un passo deciso verso una leadership più inclusiva e innovativa.

Giorgia Meloni spariglia le carte e nomina l’ex segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, sottosegretario alla Presidenza con la delega per il Sud. Un’operazione che, al di là delle letture più immediate post-referendum, indica una svolta e una traiettoria nuova nella politica della premier. Che sceglie per un incarico di primo piano nell’esecutivo un leader sindacale indipendente (un inedito o quasi per un governo di centro-destra) di una confederazione storicamente e culturalmente moderata, centrista (anzi, tradizionalmente di centro-sinistra), cattolica, riformista. Superando, per di più, la barriera della cerchia stretta degli uomini del suo partito o dei partiti della maggioranza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Luigi Sbarra al governo. Dalla Cisl a Palazzo Chigi. È sottosegretario al Sud

