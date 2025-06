Lugnano città pulita multe fino a cinquecento euro per chi sporca le strade del borgo

Lugnano in Teverina si impegna a mantenere il suo incantevole fascino con sanzioni rigorose: multe fino a 500 euro per chi sporca le strade del borgo. Il Comune ha introdotto nuove regole per tutelare il decoro urbano e garantire un ambiente pulito e accogliente. Con un’ordinanza firmata dal sindaco Alessandro Dimiziani, i proprietari di cani sono tenuti a raccogliere le deiezioni dei loro animali, contribuendo così a preservare la bellezza del territorio e la qualità della vita di tutti i cittadini.

Il Comune di Lugnano in Teverina ha varato nuove misure di decoro urbano per evitare la presenza di escrezioni animali nei centri abitati del territorio comunale. Con un'apposita ordinanza, infatti, il sindaco Alessandro Dimiziani ha disposto l'obbligo per i possessori di cani di "raccogliete.

