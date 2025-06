L’ufficio postale chiude per lavori

L’ufficio postale di San Venanzio a Galliera si prepara a un importante restyling: per permettere l’avvio dei lavori tecnici legati al progetto Polis, resterà chiuso dal 17 giugno al 14 luglio. Un intervento che punta a rafforzare la coesione e a dare un nuovo volto ai nostri piccoli centri, rendendo gli uffici più accoglienti e funzionali per tutta la comunità, perché il futuro si costruisce insieme.

Poste Italiane comunica che per consentire l’avvio dei lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del progetto Polis, l’ ufficio postale di San Venanzio a Galliera resterà chiuso dal 17 giugno al 14 luglio compresi. Questo progetto ha l’obiettivo di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dando un nuovo volto ai 7mila uffici postali dei piccoli centri, tra questi quello di San Venanzio, per renderli più accoglienti e trasformarli in sportello unico digitale di prossimità per un semplice e veloce accesso ai servizi della pubblica amministrazione. Dal 18 giugno la clientela potrà fruire: dell’ufficio postale a Galliera località Antica, aperto dal lunedì al venerdì dalle 08. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’ufficio postale chiude per lavori

