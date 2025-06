L' Ue finanzia il servizio idrico siciliano 230 milioni per ridurre perdite e migliorare la depurazione

La Sicilia si appresta a un grande passo avanti nel settore idrico grazie a oltre 230 milioni di euro sbloccati dalla Commissione europea. Questa importante iniezione di fondi mira a ridurre le perdite e potenziare la depurazione, garantendo un servizio più efficiente e sostenibile per i cittadini. La decisione segue l’approvazione dei Piani d’ambito da parte della Regione, segnando un impegno concreto per il futuro delle risorse idriche dell’isola.

La Commissione europea ha sbloccato risorse per oltre 230 milioni di euro destinate al miglioramento del servizio idrico integrato in Sicilia. La decisione è arrivata dopo che la Regione ha completato e approvato tutti i nove Piani d'ambito degli Ambiti territoriali ottimali (Ato), soddisfacendo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - L'Ue finanzia il servizio idrico siciliano, 230 milioni per ridurre perdite e migliorare la depurazione

