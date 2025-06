Lucumi il baluardo Il gigante di Cali ormai è una certezza Mezza Europa lo vuole

Lucumi, il gigante di Cali ormai 23 anni, si conferma una certezza assoluta nel panorama calcistico europeo. Apprezzato e richiesto da mezza Europa, il suo talento e la sua solidità sono diventati un vero e proprio punto di riferimento per il Genoa. In due stagioni ha mostrato di essere un pilastro imprescindibile: un vero baluardo della difesa rossoblù, difficile da superare quando è in campo. La sua crescita e le sue prestazioni continueranno a far parlare di sé.

di Gianluca Sepe Il gigante di Cali che, tra alti e qualche basso, ha concluso un'altra stagione da incorniciare. Jhon Lucumi è un pilastro della difesa rossoblù, un giocatore che quando manca si fa notare e quando è in campo, al netto di alcuni passaggi a vuoto che nel corso di una stagione possono essere fisiologici, ha rappresentato un baluardo difficile da superare per quasi tutti gli attaccanti. Un giocatore che in due stagioni ha mostrato come tutti una crescita esponenziale e che in coppia con Sam Beukema rappresenta un centrale di difesa che tutti vorrebbero avere dalla propria parte. Come testimoniano anche gli interessi di mercato arrivati da mezza Europa a stagione conclusa, segno che seppur con qualche sbavatura, la seconda annata di Lucumi con la maglia del Bologna ha comunque incantato.

