Nel cuore della Champions League, il Bologna scrive una pagina indimenticabile con il primo gol di Jhon Lucumi, segnando un momento storico per i rossoblù. Nonostante la sconfitta contro il Lille, 1-2, la rete del difensore colombiano rappresenta un passo importante nel percorso europeo della squadra. Un mix di emozioni e primati che dimostrano come anche le sconfitte possano essere fonte di orgoglio e di speranza per il futuro.

E siamo al 27 novembre. E’ ancora Europa, è sempre Champions League. Arriva un’altra sconfitta, mitigata da alcuni aspetti. Con i francesi del Lille finisce 1-2 e si capisce subito, dal tabellino, che il Bologna ha rotto il ghiaccio. C’è il primo gol rossoblù: è qualcosa di storico e porta la firma di Jhon Lucumi. Il Bologna subisce due reti, invece, da Mukaku e, anche lì, seppur in negativo, almeno per la formazione di casa, c’è un primato. Già, perché prima di incontrare il Bologna, Mukaku non aveva mai fatto alcun gol. Nel dopo partita, l’analisi di Vincenzo Italiano, è improntata a qualche recriminazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lucumi Gol indimenticabile

