L’Ucraina ha un problema che in Italia conosciamo bene

L’eredità dell’amianto si è trasformata in una sfida ancora attuale per l’Ucraina, un paese che, pur avendo adottato il divieto solo nel 2017, si trova a dover affrontare le conseguenze di decenni di uso estensivo di questo killer silenzioso. Come l’Italia, anche l’Ucraina sta cercando di risanare le ferite aperte dal passato industriale e di proteggere le future generazioni. È un percorso che richiede impegno, consapevolezza e azioni concrete.

di Giuliano Velotto Romano Il 27 marzo 1992 con la legge 25792 l’Italia vietò l’utilizzo dell’amianto e la produzione di manufatti contenenti amianto, lasciandosi alle spalle un pezzo di storia industriale che ancora oggi miete vittime. In Ucraina, l’uso estensivo dell’amianto deriva da un retaggio del suo passato sovietico ed ha lasciato un segno indelebile sul suo ambiente complice un divieto arrivato solo nel 2017. Quest’eredità si è ulteriormente aggravata a seguito della diffusa distruzione di edifici dovuta al conflitto in corso. L’amianto, un gruppo di minerali a base di silicio presenti in natura, era una volta celebrato per le sue proprietà di rinforzo e isolamento. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: ucraina - italia - problema - conosciamo

Ucraina, Meloni “Italia coerente, non è disponibile a inviare truppe”. Macron “Il vertice era sul cessate il fuoco” - In occasione del vertice a Tirana, il presidente Meloni ha riaffermato che l'Italia non intende inviare truppe in Ucraina, in linea con la posizione già espressa.

"L'Italia ha da tempo dichiarato che non è disponibile a inviare truppe in Ucraina e non avrebbe senso partecipare a formati che hanno degli obiettivi sui quali non abbiamo dichiarato la nostra disponibilità. Credo sia un fatto di coerenza e chiarezza". Lo ha det Vai su Facebook

L’Ucraina ha un problema che in Italia conosciamo bene; Conosciamo le squadre della fase finale di Futsal EURO Under 19: Cechia, Italia, Moldavia, Portogallo, Slovenia, Spagna, Turchia, Ucraina; La fine del sogno | Il mondo che conosciamo non c’è più, forse è il caso di prenderne atto.

Svitolina: "L'Ucraina può battere l'Italia. Sarebbe un grande regalo a un popolo che soffre" gazzetta.it scrive: danno orgoglio a chi soffre per tanti problemi quotidiani e danno visibilità a un popolo fierissimo.