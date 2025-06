Lucio Corsi è partito il tour Estate 2025 il calendario completo e i biglietti

Sta prendendo il via l’attesissimo tour Estate 2025 di Lucio Corsi, un viaggio musicale che attraversa 28 date nei festival più iconici d’Italia. Dopo il sold out a Mestre, il cantautore toscano si prepara a conquistare palchi come gli ippodromi di Roma e Milano, regalando emozioni uniche e memorabili. Non perdere l’occasione di vivere questa esperienza: scopri il calendario completo e assicurati i tuoi biglietti ora!

È iniziato ieri sera da Mestre (VE) con un live tutto esaurito il tour estivo Estate 2025 di Lucio Corsi: 28 date – prodotte da Magellano Concerti – nei principali festival estivi che comprendono anche gli imperdibili appuntamenti Ippodromi 2025 a Roma e Milano (21 giugno al Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle e 7 settembre al Milano Summer Festival, Ippodromo Snai San Siro). Info e biglietti. Questa tournée sarà la perfetta occasione per ascoltare dal vivo i brani del suo repertorio e del nuovo album Volevo essere un duro (disco d'oro), pubblicato per Sugar Music il 21 marzo su tutte le piattaforme digitali e il 4 aprile nei formati fisici vinile e CD.

