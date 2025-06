Lucia e Rosario di Temptation Island 2025 | chi sono

Lucia e Rosario, la sesta coppia di Temptation Island 2025, sono pronti a mettere alla prova il loro amore in un contesto di distanze e tentazioni. Lei, di Vignola, ha 27 anni e vive in provincia di Modena, lui, invece, si sposta tra Milano e il cuore di questa relazione complicata dalla lontananza. Una storia che ci ricorda quanto l’amore possa resistere oltre ogni distanza. Riusciranno a superare le sfide dell’ignoto?

E ci mancava l’amore a distanza. La sesta coppia che prenderĂ parte a Temptation Island 2025 è quella costituita da Lucia, di Vignola, e Rosario, che da circa un anno vive a Milano. Ecco il nuovo clichĂ©: la coppia separata da chilometri, distanza che sembra incolmabile perchĂ© uno dei due non intende convivere. “Sono Lucia, ho 27 anni, vivo a Vignola in provincia di Modena e sono fidanzata da due anni con Rosario, che da circa un anno vive a Milano – racconta la ragazza -. Scrivo a Temptation Island perchĂ© vivo questo amore a distanza, dove io sarei pronta per una convivenza. Rosario, di fronte a questa richiesta, tergiversa, non si sente pronto e vorrebbe piĂą tempo per se stesso”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net