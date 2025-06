Luci sull’Ex Mediterraneo bando di progettazione per il rilancio dell’area Budget da 2,8 milioni

Marina di Carrara si prepara a un importante passo avanti con il prossimo bando di progettazione per l’ex Mediterraneo, un intervento dal valore di 28 milioni di euro. Questa iniziativa rappresenta una sfida e un’opportunità unica per rilanciare un’area strategica nel cuore della città. Con la nomina di un responsabile di progetto interno, il percorso di riqualificazione si fa strada, promettendo un futuro più vivace e sostenibile per tutti i cittadini.

Marina di Carrara, 13 giugno 2025 – Per l' ex Mediterraneo si prospetta un concorso di progettazione. Sembra dunque procedere, a piccoli passi, l'iter perla riqualificazione dell'area nel cuore di Marina. Non ci sono ancora tempi certi sulla fine dei lavori di riqualificazione all'ex Mediterraneo. Ora la priorità degli uffici è la predisposizione di un bando per la progettazione, compresa la nomina di un responsabile unico di progetto interno, con l'incarico di garantire la corretta attuazione delle procedure di gara.Gli aggiornamenti sono stati illustrati dall'assessore Elena Guadagni alla commissione Lavori pubblici della presidente Silvia Barghini.

In questa notizia si parla di: mediterraneo - progettazione - bando - area

