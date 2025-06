lucciola rapinata da quattro malviventi indagano i carabinieri

Una notte drammatica ha sconvolto la serenità di Lucciola, vittima di un assalto brutale orchestrato da quattro malviventi. Finti clienti si sono trasformati in aggressori, sorprendendola e costringendola a un incubo che l’ha lasciata profondamente sconvolta. Un’aggressione violenta che mette in evidenza la crescente emergenza della sicurezza nelle nostre strade. La comunità si stringe intorno a lei, chiedendo giustizia e maggiore tutela.

Aggredita e rapinata da quattro uomini che si sono finti dei clienti, a caccia di qualche minuto di svago sessuale. Si trattava in realtà solo di un pretesto per costringerla ad entrare in auto e avventarsi su di lei. Un'agguato in piena regola quello subito, nella notte tra mercoledì e giovedì. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it