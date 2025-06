Lucca verso Napoli | di lavoro c’è solo l’accordo tra club

Il secondo anno di Antonio Conte a Napoli si preannuncia tutto da scoprire, soprattutto in attacco. Il nome di Lorenzo Lucca, giovane e promettente attaccante dell’Udinese, riscalda le speranze dei tifosi partenopei. Con il solo accordo tra club ancora da definire, il suo arrivo potrebbe rappresentare la svolta offensiva tanto desiderata. Il futuro del Napoli si costruisce anche su queste grandi opportunità, pronte a rivoluzionare il progetto.

Il secondo anno di Antonio Conte a Napoli si preannuncia ricco di novità e scommesse, soprattutto sul fronte offensivo. Il nome nuovo per rinforzare il reparto avanzato è Lorenzo?Lucca, attaccante di proprietà dell’Udinese, che ha già manifestato il suo entusiasmo nei confronti della destinazione partenopea. Ora manca soltanto l’intesa economica tra le società, ma i . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

