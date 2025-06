Lucca ha già detto sì | Il colpo che Conte aspettava per il Napoli

Lucca ha appena fatto il suo grande ingresso nel mirino del Napoli, con Conte che sogna di rinforzare l’attacco azzurro. Il giovane talento dell’Udinese si sta avvicinando rapidamente alla magica casacca partenopea, e le ultime indiscrezioni indicano che l’affare potrebbe essere ormai ai titoli di coda. Un colpo che potrebbe cambiare le sorti della squadra e accontentare le ambizioni di un Napoli sempre più competitivo.

Il Napoli ha individuato il suo nuovo bomber. Lorenzo Lucca, attaccante dell'Udinese, è il nome in cima alla lista di Antonio Conte per rinforzare il reparto offensivo azzurro. E secondo le ultime indiscrezioni, l'affare potrebbe essere già in dirittura d'arrivo. L'attaccante Lorenzo Lucca in azione con la maglia dell'Udinese Il "sì" che cambia tutto. Francesco Modugno di Sky Sport ha sganciato la bomba durante la diretta di Sky Sport 24: "Lucca ha già detto sì al Napoli". Una rivelazione che conferma come il classe 2000 sia il profilo ideale per il progetto tecnico di Conte. L'attaccante dell'Udinese rappresenta esattamente quello che cerca De Laurentiis: giovane, talentoso, con margini di crescita e ancora tanto da dare al calcio che conta. 🔗 Leggi su Napolissimo.it