Lucca ha già detto sì al Napoli | l’attaccante dell’Udinese piace molto a Conte e Manna Sky

Lorenzo Lucca si avvicina sempre di più al Napoli. L’attaccante dell’Udinese può rivelarsi uno dei prossimi colpi degli azzurri di Conte che si apprestano a costruire la squadra che dovrà misurarsi per la prima volta con la nuova Champions League e dovrà difendere il titolo di campione d’Italia. L’ex Pisa verrebbe nel capoluogo campano per giocarsi le sue carte ma inizialmente farebbe da alter-ego a Romelu Lukaku (o chiunque sarà l’attaccante titolare della stagione che sta per cominciare). Anche perché uno tra Simeone e Raspadori – se non entrambi – possono salutare. Lucca ha già detto sì al Napoli, le ultime sulla trattativa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it