SACILE - Luca Zaia non ci sta e bacchetta chi vuol rovinare il matrimonio veneziano di Bezos, il patron di Amazon: «Voglio che Jeff Bezos venga accolto a braccia aperte a Venezia - dice il. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Luca Zaia: «Voglio che Bezos venga accolto a braccia aperte a Venezia. Assurdo protestare contro chi sceglie la città per celebrare il suo matrimonio»

