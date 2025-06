luca scompare senza lasciare traccia in un posto al sole

In un momento di grande angoscia, Luca scompare senza lasciare traccia, lasciando dietro di sé una lettera struggente a Giulia e un mistero che scuote il cuore di tutto il condominio. La rivelazione di Alberto Palladini aggiunge un nuovo capitolo a questa drammatica vicenda, portando Giulia a confrontarsi con emozioni contrastanti e a scoprire una verità nascosta. Ma perché Luca ha scelto di confidarsi con lui e non con lei?

Luca lascia una lettera di addio a Giulia, rinunciando al matrimonio voluto da lei, e scompare senza lasciare traccia. Tutto il palazzo si riunisce a casa della signora per questo dramma esistenziale, compreso Alberto Palladini. Parlando di ciò che è successo finalmente Giulia si sveglia e scopre che Alberto sapeva tutto. Ma non riesce a comprendere che se si è confidato con lui, e non con lei, era per non coinvolgerla in questa decisione, ma anche perché lui è un amico oltre che un avvocato. E a lui ha affidato il suo testamento biologico e la volontà di procedere ad eutanasia in caso di aggravamento senza soluzione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it