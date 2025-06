luca scompare senza lasciare traccia in un posto al sole

Luca scompare in modo misterioso, lasciando dietro di sé una lettera struggente per Giulia e un vuoto incolmabile nel cuore di tutti a Palazzo Palladini. La scena si infittisce di emozioni e segreti, mentre il dramma si dipana tra confessioni e incomprensioni. Quando finalmente Giulia si risveglia, scopre che Alberto Palladini sapeva tutto, ma il motivo di questa sua scelta rimane ancora avvolto nel mistero, lasciando il pubblico col fiato sospeso...

Luca lascia una lettera di addio a Giulia, rinunciando al matrimonio voluto da lei, e scompare senza lasciare traccia. Tutto il palazzo si riunisce a casa della signora per questo dramma esistenziale, compreso Alberto Palladini. Parlando di ciò che è successo finalmente Giulia si sveglia e scopre che Alberto sapeva tutto. Ma non riesce a comprendere che se si è confidato con lui, e non con lei, era per non coinvolgerla in questa decisione, ma anche perché lui è un amico oltre che un avvocato. E a lui ha affidato il suo testamento biologico e la volontà di procedere ad eutanasia in caso di aggravamento senza soluzione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it