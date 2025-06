Lotto la dea bendata bacia Salerno | vinti oltre 21mila euro

Il gioco del Lotto continua a regalare emozioni e grandi premi, e questa volta la dea bendata ha sorriso a Salerno con una vincita da oltre 21.000 euro grazie a una cinquina Simbolotto vincente. La Campania celebra un’altra doppietta da oltre 35.000 euro nell’estrazione del 12 giugno, confermando come il sogno di vincere possa diventare realtà . Se vuoi scoprire come tentare la fortuna anche tu, leggi tutto!

Esulta la Campania grazie al Lotto, con una doppietta da oltre 35mila euro nell'estrazione di giovedì 12 giugno. Come riporta Agipronews, colpo da oltre 21mila euro a Salerno, grazie a una cinquina Simbolotto centrata in un punto vendita di Via San Leonardo. Le altre vincite A questi si. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Lotto, la dea bendata bacia Salerno: vinti oltre 21mila euro

