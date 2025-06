Lotto | doppietta da 35mila euro in Campania

Tempo di lettura: < 1 minuto Esulta la Campania grazie al Lotto, con una doppietta da oltre 35mila euro nell’estrazione di giovedì 12 giugno. Come riporta Agipronews, colpo da oltre 21mila euro a Salerno, grazie a una cinquina Simbolotto centrata in un punto vendita di Via San Leonardo. A questi si aggiungono 14mila euro a Casamicciola Terme, in provincia di Napoli, grazie a un terno e tre ambi sulla ruota di Napoli, presso un esercizio di Piazza Bagni. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 610,9 milioni di euro da inizio 2025. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lotto: doppietta da 35mila euro in Campania

