Lotta greco-romana bronzo europeo per il torinese Riccardo Delle Cave | decisiva la tecnica dello scoiattolo

Con determinazione e abilità, Riccardo Delle Cave ha dimostrato tutto il suo valore conquistando un prestigioso bronzo europeo. La sua tecnica innovativa dello scoiattolo si è rivelata decisiva in questa esibizione di talento e passione, portando il giovane atleta torinese sul podio internazionale. Cresciuto nel vivaio del CUS Torino, Delle Cave ha brillato nella categoria...

Prestigioso podio internazionale per Riccardo Delle Cave, giovane talento torinese della lotta greco-romana, che ha conquistato una medaglia di bronzo ai Campionati Europei U17 in corso a Skopje, in Macedonia del Nord. Cresciuto nel vivaio del CUS Torino, Delle Cave ha brillato nella categoria.

L'Italia conquista la prima medaglia agli Europei U17 di #Lotta grazie al bronzo di Riccardo delle Cave nella greco-romana

