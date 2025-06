Lotta alla violenza di genere | siglato un protocollo d' intesa

Oggi, 13 giugno, segna un passo importante nella lotta alla violenza di genere: la firma di un protocollo d'intesa tra la Polizia di Stato e la Fondazione Conad ETS. Un impegno condiviso per promuovere iniziative concrete che educano al rispetto e tutelano le vittime. Questo accordo rappresenta una svolta nel rafforzare la collaborazione tra istituzioni e comunità, dimostrando che insieme si può costruire un futuro più sicuro e rispettoso per tutti.

È stato sottoscritto oggi 13 giugno il protocollo d'intesa tra la Polizia di Stato e fondazione Conad ETS, per la realizzazione di iniziative congiunte finalizzate alla prevenzione della violenza di genere e alla promozione della cultura del rispetto. Il protocollo, sottoscritto per la Polizia di.

