Lotta al lavoro irregolare oltre 200 lavoratori in nero scoperti nei primi sei mesi del 2025

La lotta contro il lavoro irregolare in Sicilia si intensifica, con oltre 200 lavoratori in nero scoperti nei primi sei mesi del 2025. Attualmente, 69 ispettori del lavoro, supportati dall’Ispettorato nazionale del lavoro, vigilano su tutte le province dell’isola. Per garantire un futuro più giusto e trasparente, si pianificano ulteriori risorse e strategie per rafforzare il controllo sul territorio, tutelando tutti i lavoratori e rispettando le normative vigenti.

Attualmente, la Regione Sicilia può contare su un contingente di 69 ispettori del lavoro messi a disposizione dall'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), operativi su tutte le province dell'isola. In futuro, si valuteranno ulteriori implementazioni per rafforzare il presidio sul territorio.

