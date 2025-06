Lost in Web | il gruppo giovanni LuCi di Quarata mette in scena i disagi e le fragilità prodotte dalla comunicazione digitale

Immergersi nel mondo digitale può rivelarsi un viaggio affascinante ma anche irto di insidie. Il gruppo Giovanni Lu.Ci. di Quarata, con lo spettacolo "Lost in Web", mette in scena con sincerità e coraggio i disagi e le fragilità generate dalla comunicazione digitale. Un’occasione unica per riflettere sui rischi e le opportunità del nostro tempo. La rappresentazione si è svolta al circolo Acli di Venere, offrendo uno spunto di confronto e consapevolezza su un tema cruciale per tutte le generazioni.

Arezzo, 13 giugno 2025 – Lo spettacolo teatrale, guidato da Andrea Bacci, ha visto la collaborazione di MCL Arezzo Si è svolto al circolo Acli di Venere, in collaborazione con MCL Arezzo, lo spettacolo teatrale, che ha visto protagonisti i ragazzi del gruppo giovani Lu.Ci. di Quarata. Un’iniziativa sociale guidata dal counselor&coach Andrea Bacci, educatore e responsabile Mcl Arezzo per la formazione. Il tema proposto dai ragazzi, in un copione tutto autobiografico dal titolo "Lost in Web”, è molto attuale ed evocativo, affronta in modo ironico ma pungente i disagi e le fragilità che la comunicazione digitale ha prodotto negli ultimi 20 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Lost in Web": il gruppo giovanni Lu.Ci. di Quarata mette in scena i disagi e le fragilità prodotte dalla comunicazione digitale

