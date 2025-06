L’ospedale senza il punto nascite | Un’attesa per il no inaccettabile Decisione presa a gennaio 2023

L’attesa per il no del Ministero della Salute alla richiesta di deroga per il punto nascite dell’Ospedale Cosma e Damiano di Novembre 2022 si rivela inaccettabile. Dopo tre anni di silenzio, la decisione presa a gennaio 2023 ha acceso forti polemiche, alimentando paura e preoccupazione tra cittadini e professionisti. È ora di chiedere risposte chiare: il diritto alla salute non può aspettare oltre.

Si accende la polemica dopo il no del ministero della Salute alla deroga richiesta dalla Regione Toscana per la riapertura del punto nascite dell’Ospedale Cosma e Damiano. "Esprimiamo profonda indignazione per il comportamento del ministero della Salute, che ha impiegato tre anni per rispondere alla richiesta, inoltrata dalla Regione Toscana nel giugno 2022, relativa al mantenimento del punto nascita del nostro ospedale", dicono gli esponenti di Uniti per Pescia. "Un tempo di attesa semplicemente inaccettabile, mai visto prima per una questione così cruciale per la salute pubblica e il diritto delle donne a partorire in sicurezza vicino a casa". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’ospedale senza il punto nascite: "Un’attesa per il no inaccettabile. Decisione presa a gennaio 2023"

