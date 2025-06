Los Angeles non si fermano le proteste contro Trump

A Los Angeles, la protesta contro le politiche di Trump continua a infiammare le strade: per il settimo giorno consecutivo, centinaia di cittadini marciamo attorno agli edifici governativi, chiedendo giustizia e rispetto dei diritti umani. La mobilitazione crescente testimonia quanto sia forte il desiderio di un cambiamento reale in un momento di tensione e incertezza. La battaglia per la dignitĂ e i valori fondamentali non si ferma: ecco cosa sta succedendo davvero.

Centinaia di persone hanno marciato ancora una volta intorno agli edifici governativi e federali nel centro di Los Angeles, per il settimo giorno consecutivo, per protestare contro i raid sull'immigrazione lanciati dall'amministrazione Trump, che il 6 giugno ha avviato blitz che hanno portato all'arresto di oltre 100 persone ritenute non in regola con i documenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Los Angeles, non si fermano le proteste contro Trump

In questa notizia si parla di: angeles - trump - fermano - proteste

Trump dispiega altri 2.000 soldati a Los Angeles: polemica di Newsom - La tensione tra politica e sicurezza si fa sempre piĂą palpabile a Los Angeles, dove Newsom denuncia un dispiegamento di forze che sembra piĂą una mossa simbolica che una reale strategia di protezione.

Non si fermano le proteste a #LosAngeles contro le retate di migranti da parte degli agenti federali. La polizia parla di arresti di massa dopo che la... Vai su Facebook

I segnali di allargamento della protesta da Los Angeles ad altre cittĂ non fermano Donald Trump, che ordina il dispiegamento dei marines e prepara il trasferimento a Guantanamo di novemila immigrati detenuti negli Stati Uniti Vai su X

Usa, Reuters: “Marines a Los Angeles in 48 ore”. Wp: Trump valuta taglio fondi a California. Senatore dem in manette; Il governo Trump sta trasformando la repressione delle proteste di Los Angeles in un reality; Arrivati i marines a Los Angeles, scontro legale tra Trump e Newsom.

“Illegale lo schieramento dei soldati a Los Angeles”: l’intervento dei tribunali blocca Trump repubblica.it scrive: I giudici hanno bloccato il provvedimento del presidente Usa perché non è in corso “una ribellione” e ha ordinato di restituire il controllo delle truppe ...