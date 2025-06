Los Angeles la Guardia nazionale può restare in città | la Corte d’Appello blocca l’ordine restrittivo contro Trump

In un clima di tensione e proteste infuocate, la Corte d’Appello del Nono circuito ha deciso di permettere a Donald Trump di mantenere schierata la Guardia Nazionale in California. La decisione sospende l’ordine restrittivo del giudice di San Francisco, che aveva giudicato “illegale” l’intervento precedente. Questa sentenza apre nuovi scenari politici e sociali, dimostrando come la battaglia tra poteri e istituzioni continui a scuotere gli Stati Uniti.

Donald Trump può mantenere schierata la Guardia nazionale in California in risposta alle proteste in corso da giorni contro i raid della polizia sui migranti. Lo ha deciso la Corte d’Appello del Nono circuito, sospendendo la decisione del giudice distrettuale di San Francisco Charles Breyer, che martedì aveva emesso un ordine restrittivo accogliendo il ricorso del governatore Gavin Newsom. Breyer aveva definito “illegale” la decisione di schierare quattromila riservisti a Los Angeles – epicentro delle manifestazioni – sostenendo che il presidente Usa avesse “ superato i limiti della sua autorità e violato il decimo emendamento della Costituzione” e ordinandogli quindi di “ restituire immediatamente il controllo della Guardia nazionale della California al governatore dello Stato”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Los Angeles, la Guardia nazionale può restare in città: la Corte d’Appello blocca l’ordine restrittivo contro Trump

