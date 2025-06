los angeles il senatore padilla ammanettato durante una conferenza stampa

Un evento sorprendente scuote Los Angeles: il senatore democratico Alex Padilla è stato allontanato con la forza e ammanettato durante una conferenza stampa, mentre cercava di sollevare questioni cruciali sulle retate contro gli immigrati. Un gesto che ha acceso un dibattito acceso sulla libertà di espressione e le politiche migratorie negli Stati Uniti. La scena, catturata in un video diffuso dall’ufficio del senatore, mette in evidenza tensioni e sfide ancora irrisolte nel panorama politico americano.

A Los Angeles il senatore democratico Alex Padilla è stato allontanato con la forza, dagli agenti federali, da una conferenza stampa della Segretaria per la Sicurezza Interna Kristi Noem. Poi è stato ammanettato. Padilla voleva fare delle domande sulle retate contro gli immigrati che hanno scatenato proteste in California e in altre zone degli Stati Uniti. Il video è stato diffuso dall'ufficio dello stesso senatore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it